Пашинян: Расширение сотрудничества с Грузией имеет стратегическое значение

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил сегодня, что «безоговорочно поддерживает территориальную целостность Армении».
«Надеюсь, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном будет подписано. Грузия готова поддержать установление стабильности и мира в регионе»,- заявил в Ереване премьер-министр Грузии на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Пашинян, в свою очередь, отметил, что обсудил сегодня со своим грузинским коллегой возможность активизации процесса демаркации границы между Арменией и Грузией.
«Постоянное расширение сотрудничества с Грузией имеет стратегическое значение не только для наших стран, но и важно с точки зрения обеспечения региональной стабильности и взаимовыгодного сотрудничества»,- сказал он.
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