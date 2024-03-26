Пашинян: Расширение сотрудничества с Грузией имеет стратегическое значение - Mediamax.am

830 просмотров

Пашинян: Расширение сотрудничества с Грузией имеет стратегическое значение


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил сегодня, что «безоговорочно поддерживает территориальную целостность Армении».

«Надеюсь, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном будет подписано. Грузия готова поддержать установление стабильности и мира в регионе»,- заявил в Ереване премьер-министр Грузии на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

 

Пашинян, в свою очередь, отметил, что обсудил сегодня со своим грузинским коллегой возможность активизации процесса демаркации границы между Арменией и Грузией.

 

«Постоянное расширение сотрудничества с Грузией имеет стратегическое значение не только для наших стран, но и важно с точки зрения обеспечения региональной стабильности и взаимовыгодного сотрудничества»,- сказал он.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Март 25, 2024 15:42
Пашинян: Расширение сотрудничества с Грузией имеет стратегическое значение

Внешняя политика | Март 25, 2024 10:09
Путин заявил о готовности к укреплению взаимодействия с Азербайджаном

Внешняя политика | Март 23, 2024 08:25
Пашинян направил телеграмму соболезнования Путину
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024