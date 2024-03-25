Путин заявил о готовности к укреплению взаимодействия с Азербайджаном

Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил о готовности к дальнейшему укреплению практического взаимодействия с Азербайджаном «в духе стратегического партнёрства и союзничества двух государств».

В сообщении пресс-слудбы Кремля говорится, что 24 марта в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев «решительно осудил террористический акт в концертном комплексе «Крокус Сити Холл»».

«Ильхам Алиев подчеркнул, что все жители Азербайджана солидарны с российским народом в этот день общенационального траура и высказал убеждённость в том, что преступники и те, кто стоит за их спиной, понесут неотвратимое суровое наказание.

Владимир Путин поблагодарил за слова поддержки и отметил готовность к дальнейшему укреплению практического взаимодействия в духе стратегического партнёрства и союзничества двух государств», - говорится в сообщении.