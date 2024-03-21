Ален Симонян: Мы ищем поддержки у всех стран-членов ЕС

Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Ален Симонян заявил, что «Армения привержена углублению сотрудничества с ЕС и с нетерпением ждет обновленных приоритетов партнерства, которые будут отражать наши совместные подходы».
Выступая на 11-м пленарном заседании Парламентской ассамблеи Евронест, Ален Симонян сказал:
«Несмотря на вызовы безопасности, с которыми Армения столкнулась в последние месяцы, мы непоколебимы в своей решимости построить общество, которое полностью отражает наши ценности - ценности, которые мы разделяем с ЕС».
Председатель парламента поблагодарил Совет ЕС за размещение и дальнейшее расширение гражданской миссии ЕС в Армении.
«Мы с нетерпением ждем начала диалога по либерализации визового режима. Это станет еще одним поворотным моментом в сотрудничестве Армения-ЕС, которое, наряду с продвижением контактов между людьми, пошлет очень важный политический сигнал народу Армении.
Региональная безопасность, развитие и диверсификация оборонного потенциала Армении остаются для нас приоритетом. В связи с этим мы придаем важное значение оказанию поддержки Армении через Европейский инструмент мира и, в то же время, ищем поддержки у всех стран-членов ЕС», - сказал Ален Симонян.
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