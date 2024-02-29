Боррель: «Мы переживаем исторический момент в отношениях ЕС с Арменией»

Ереван /Медиамакс/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «мы переживаем исторический момент в отношениях ЕС-Армения – сегодня они крепче, как никогда».

Речь Борреля на дебатах в Европейском парламенте зачитала еврокомиссар по вопросам международного партнерства Ютта Урпилайнен.

«В октябре 2023 года, выступая на пленарном заседании Европарламента, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с очень четким посланием - Армения готова приблизиться к Европейскому Союзу. В ответ Европейский совет поручил Верховному представителю и Комиссии изучить пути укрепления отношений ЕС-Армения «во всех измерениях». В течение последних месяцев мы работали над этим этим.

Предстоящий путь порой может быть трудным. Прошлые решения Армении, итогом которых стала политическая и экономическая зависимость и зависимость в области безопасности, не могут быть преодолены в одночасье. Но ясная политическая воля обеих сторон позволит нам продвинуться в углублении и расширении нашего партнерства», - заявил Боррель.

Он отметил, что для отношений существует солидная основа - Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией, но при этом стороны

начали подготовку новой амбициозной программы партнерства ЕС-Армения.

Жозеп Боррель отметил, что «безопасность становится все более важным элементом наших отношений».

«Мы расширяем наш диалог по внешней политике и политике безопасности, а также изучаем участие Армении в миссиях и операциях под руководством ЕС», - заявил он.

«Евросоюз также продолжает поддерживать карабахских армян. Мы выделили 12,2 миллиона евро на удовлетворение неотложных гуманитарных потребностей и выделим дополнительные 5,5 миллиона евро», - отметил Боррель.

«Наша твердая приверженность процессу нормализации армяно-азербайджанских отношений остается неизменной. Мы готовы поддержать устойчивый и прочный мир, основанный на принципах признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности обеих стран. Мы отвергаем любое применение силы или угрозу ее применения и продолжаем поддерживать мирное разрешение конфликтов», - заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.