Арарат Мирзоян примет участие в Дипломатическом форуме в Анталье

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 1 марта отправится в Турцию с рабочим визитом для участия в Дипломатическом форуме в Анталье, сообщила пресс-секретарь МИД.
Медиамакс напоминает, что Арарат Мирзоян участвовал в Дипломатическом форуме в Анталье в 2023 году, в рамках которого состоялась его двусторонняя встреча с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
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