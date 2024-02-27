Арарат Мирзоян примет участие в Дипломатическом форуме в Анталье - Mediamax.am

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Арарат Мирзоян примет участие в Дипломатическом форуме в Анталье


Фото: https://antalyadf.org/


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 1 марта отправится в Турцию с рабочим визитом для участия в Дипломатическом форуме в Анталье, сообщила пресс-секретарь МИД.

Медиамакс напоминает, что Арарат Мирзоян участвовал в Дипломатическом форуме в Анталье в 2023 году, в рамках которого состоялась его двусторонняя встреча с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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