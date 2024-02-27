Никол Пашинян отбыл в Грецию

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Грецию.
Пресс-служба правительства сообщает, что запланированы встречи премьер-министра Армении с президентом Греции Катериной Сакелларопулу, премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и спикером парламента Константиносом Тасуласом.
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