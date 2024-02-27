Никол Пашинян отбыл в Грецию

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Грецию.

Пресс-служба правительства сообщает, что запланированы встречи премьер-министра Армении с президентом Греции Катериной Сакелларопулу, премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и спикером парламента Константиносом Тасуласом.