Шарль Мишель приветствует «большой прорыв» в отношениях Армении и Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Президент Европейского Совета Шарль Мишель приветствовал «большой прорыв» в отношениях Армении и Азербайджана.
«Приветствую освобождение заключенных и беспрецедентное начало политического диалога. Установление и развитие двустороннего политического диалога между сторонами было основной целью Брюссельского процесса, и сегодняшний процесс стал ключевым шагом. Я призываю лидеров как можно скорее завершить работу над мирным соглашением», - сказал Шарль Мишель.
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