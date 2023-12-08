Шарль Мишель приветствует «большой прорыв» в отношениях Армении и Азербайджана - Mediamax.am

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Шарль Мишель приветствует «большой прорыв» в отношениях Армении и Азербайджана


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Ереван /Медиамакс/. Президент Европейского Совета Шарль Мишель приветствовал «большой прорыв» в отношениях Армении и Азербайджана.

«Приветствую освобождение заключенных и беспрецедентное начало политического диалога. Установление и развитие двустороннего политического диалога между сторонами было основной целью Брюссельского процесса, и сегодняшний процесс стал ключевым шагом. Я призываю лидеров как можно скорее завершить работу над мирным соглашением», - сказал Шарль Мишель.

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