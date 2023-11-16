Захарова: Запад мешает Еревану финализировать трехсторонние договоренности

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что «мы несколько раз вплотную подходили к принятию пакета взаимовыгодных решений, которые бы дали возможность Армении и Азербайджану пользоваться дорожной инфраструктурой друг друга».

«Но этот шанс был неоднократно упущен. В очередной раз - в этом году, когда по итогам трехстороннего саммита 25 мая в Москве трехсторонней рабочей группе было поручено завершить работу по согласованию технических вопросов разблокирования. Неделей позже на 12-м заседании трехсторонней рабочей группы был зафиксирован существенный прогресс, в частности, достигнуто общее понимание относительно восстановления и организации железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном.

Но опять армянскому руководству что-то помешало финализировать договоренности «на бумаге». И мы хорошо знаем что – «добрые» советы западных друзей нынешнего руководства в Армении. Эти «друзья» вместо того, чтобы содействовать реализации трехсторонних договоренностей и примирению Баку и Еревана, торпедируют всё то позитивное, что удаётся достичь, а также российские усилия. Пытаются навязывать свои рецепты армяно-азербайджанской нормализации и продвигают вместо нормализации псевдонормализацию. Именно это мы увидели на встрече под эгидой ЕС в Гранаде 5 октября, где заявление по региональным делам было принято в отсутствие Азербайджана. Это к вопросу о методологии работы», - отметила Мария Захарова, выступая 15 ноября на брифинге в Москве.

«Армения, действуя по наводке США и ЕС вне рамок трехсторонних договоренностей, сильно рискует оказаться отрезанной от будущей конфигурации региональных коммуникаций», - добавила она.