Главы МИД G7 «серьезно обеспокоены гуманитарными последствиями переселения армян»

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел стран «Большой Семерки» (G7) «серьезно обеспокоены гуманитарными последствиями переселения армян из Нагорного Карабаха после военной операции, проведенной Азербайджаном».
Об этом говорится в заявлении глав МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, принятой по итогам встречи в Токио.
«Мы призываем Азербайджан полностью выполнять свои обязательства в рамках международного гуманитарного права и приветствуем международные усилия по удовлетворению неотложных гуманитарных потребностей тех, кто был вынужден покинуть свои дома», - отмечается в документе.
В заявлении также говорится, что G7 «поддерживает установление устойчивого и продолжительного мира между Арменией и Азербайджаном на основе принципов неприменения силы, уважения суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.