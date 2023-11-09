Главы МИД G7 «серьезно обеспокоены гуманитарными последствиями переселения армян»

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел стран «Большой Семерки» (G7) «серьезно обеспокоены гуманитарными последствиями переселения армян из Нагорного Карабаха после военной операции, проведенной Азербайджаном».

Об этом говорится в заявлении глав МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, принятой по итогам встречи в Токио.

«Мы призываем Азербайджан полностью выполнять свои обязательства в рамках международного гуманитарного права и приветствуем международные усилия по удовлетворению неотложных гуманитарных потребностей тех, кто был вынужден покинуть свои дома», - отмечается в документе.

В заявлении также говорится, что G7 «поддерживает установление устойчивого и продолжительного мира между Арменией и Азербайджаном на основе принципов неприменения силы, уважения суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности».