Шарль Мишель заявил, что у ЕС «непростые» отношения с Азербайджаном

Ереван /Медиамакс/. Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель заявил, что «чрезвычайно разочарован» решением Азербайджана провести военную операцию в Нагорном Карабахе и «очень твердо» заявил об этом Ильхаму Алиеву.

Мишель заявил в интервью программе Global Conversation на телеканале Euronews, что для успеха на переговорах нужны обязательства обеих стоорон, но «большая ответственность лежит на Азербайджане, который начал эту военную операцию».

«Теперь Азербайджан должен проявить добрую волю и, уважая международное право, обеспечить права и безопасность всего населения Азербайджана, включая армян», - отметил он.

Шарль Мишель воздержался классифицировать массовый исход армян из Нагорного Карабаха как этническую чистку.

«Действительно, огромное большинство армянского населения покинуло регион – скорее всего, опасаясь отношения со стороны азербайджанских властей. Большая их часть сейчас находится в Армении и поэтому ЕС должен предоставить гуманитарную помощь», - сказал

президент Совета ЕС.

Шарль Мишель отметил, что несмотря на последние события, Азербайджан продолжает оставаться партнером ЕС.

«Да, Азербайджан сегодня является партнером. Это не значит, что у нас простые отношения. Нет, они не являются простыми. Есть реальные трудности и это следует понимать», - заявил он. При этом Шарль Мишель отверг утверждения о том, что ЕС «закрыл глаза» не признаки возможных силовых действий со стороны Азербайджана, когда в 2022 году глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен назвала Азербайджан «надежным партнером», подписывая в Баку соглашение об увеличении вдвое поставок азербайджанского газа к 2027 году.

«Я понимаю этот аргумент, но он не является верным. После российского вторжения в Украину мы продемонстрировали способность Европы быстро диверсифицировать источники поставок и сегодня у нас есть много вариантом энергоснабжения», - сказал Мишель.