Шарль Мишель заявил, что «Россия предала армянский народ»

Ереван /Медиамакс/. Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель заявил, что неспособность России обеспечить мир и безопасность в Нагорном Карабахе стала «предательством армянского народа».
«Всем очевидно, что Россия предала армянский народ», - заявил Мишель в интервью Global Conversation на телеканале Euronews.
«Россия хотела иметь солдат в регионе, чтобы гарантировать соглашение о мире и безопасности. Но мы увидели, что военная операция была начата без малейшей реакции со стороны российских миротворческих сил. Европейский Союз не имел никакого военного присутствия на месте», - добавил президент Совета ЕС.
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