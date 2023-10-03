Шарль Мишель заявил, что «Россия предала армянский народ»

Ереван /Медиамакс/. Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель заявил, что неспособность России обеспечить мир и безопасность в Нагорном Карабахе стала «предательством армянского народа».

«Всем очевидно, что Россия предала армянский народ», - заявил Мишель в интервью Global Conversation на телеканале Euronews.

«Россия хотела иметь солдат в регионе, чтобы гарантировать соглашение о мире и безопасности. Но мы увидели, что военная операция была начата без малейшей реакции со стороны российских миротворческих сил. Европейский Союз не имел никакого военного присутствия на месте», - добавил президент Совета ЕС.