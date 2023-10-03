Шарль Мишель заявил, что «Россия предала армянский народ» - Mediamax.am

864 просмотров

Шарль Мишель заявил, что «Россия предала армянский народ»


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель заявил, что неспособность России обеспечить мир и безопасность в Нагорном Карабахе стала «предательством армянского народа».

«Всем очевидно, что Россия предала армянский народ», - заявил Мишель в интервью Global Conversation на телеканале Euronews.

 

«Россия хотела иметь солдат в регионе, чтобы гарантировать соглашение о мире и безопасности. Но мы увидели, что военная операция была начата без малейшей реакции со стороны российских миротворческих сил. Европейский Союз не имел никакого военного присутствия на месте», - добавил президент Совета ЕС.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Октябрь 3, 2023 16:12
Шарль Мишель заявил, что у ЕС «непростые» отношения с Азербайджаном

Внешняя политика | Октябрь 3, 2023 15:40
Шарль Мишель заявил, что «Россия предала армянский народ»

Политика | Октябрь 3, 2023 13:16
Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023