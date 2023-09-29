Ален Симонян встретился с председателем Верховной Рады Украины

Ереван /Медиамакс/. Председатель парламента Армении Ален Симонян встретился сегодня в Дублине с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.
В сообщении парламента о встреча, в частности, говорится:
«Спикер парламента Армении представил подробности событий, предшествовавших насильственной депортации армян Нагорного Карабаха и последствия широкомасштабного нападения азербайджанских вооруженных сил. Украинский партнер подчеркнул важность двусторонней встречи, выразив готовность сотрудничать и на многосторонних площадках.
Обсуждены перспективы развития межпарламентских связей».
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