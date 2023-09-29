Ален Симонян встретился с председателем Верховной Рады Украины - Mediamax.am

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Ален Симонян встретился с председателем Верховной Рады Украины


Фото: Пресс-служба парламента Армении


Ереван /Медиамакс/. Председатель парламента Армении Ален Симонян встретился сегодня в Дублине с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

В сообщении парламента о встреча, в частности, говорится:

 

«Спикер парламента Армении представил подробности событий, предшествовавших насильственной депортации армян Нагорного Карабаха и последствия широкомасштабного нападения азербайджанских вооруженных сил. Украинский партнер подчеркнул важность двусторонней встречи, выразив готовность сотрудничать и на многосторонних площадках.

 

Обсуждены перспективы развития межпарламентских связей».

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