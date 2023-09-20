Дмитрий Медведев: «Догадайтесь, какая судьба его ждёт»

Ереван /Медиамакс/. Заместитель председателя Совета безопасности России, бывший президент России Дмитрий Медведев опубликовал сегодня пост, в котором, скорее всего, имеется в виду премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале:

«Однажды один мой коллега из братской страны сказал мне: «Ну я же для вас чужой, вы меня не примете». Я ответил то, что должен: «Судить будем не по биографии, а по поступкам».

Потом он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за своё бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками. Догадайтесь, какая судьба его ждёт…».