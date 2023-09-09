МИД России передал ноту протеста послу Армении

Ереван /Медиамакс/. МИД России выступил сегодня с сообщением для СМИ «О ситуации в Армении».

В документе говорится:

«Отфиксировали появление в последнее время в официальных кругах и политической элите Республики Армения определенных сомнений в целесообразности союзнических связей в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и с Россией на двусторонней основе, а также в реализуемости комплекса трехсторонних договоренностей Москвы, Еревана и Баку 2020-2022 гг. о путях нормализации армяно-азербайджанских отношений.

На таком фоне руководством Армении в последние дни предпринята серия недружественных шагов, включая запуск процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда, поездку в Киев супруги премьер-министра Анны Акопян с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму, проведение на армянской территории военных учений с участием США.

В этой связи в МИД России был вызван посол Армении в Москве Bагаршак Арутюнян, которому сделано жесткое представление. Кроме того, передана нота протеста, в которой указано на неприемлемость оскорбительных высказываний Председателя Национального Собрания Республики Армения Алена Симоняна от 6 сентября в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и российского внешнеполитического ведомства в целом. Отдельно доведена озабоченность задержанием в Армении 7 сентября блогера Микаела Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна.

Одновременно в Москве твердо исходят того, что Россия и Армения остаются союзниками, и все договоренности по развитию и укреплению партнерских отношений будут полностью выполнены на благо народов наших двух стран. Это, среди прочего, касается организации учений по линии ОДКБ и направления в дальнейшем в республику наблюдательной миссии Организации в целях содействия урегулированию между Арменией и Азербайджаном.

Российская сторона будет и впредь прилагать в этих целях все необходимые усилия».