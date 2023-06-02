Вице-премьеры Армении и Азербайджана встретятся сегодня, Мирзоян и Байрамов - 12 июня - Mediamax.am

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Вице-премьеры Армении и Азербайджана встретятся сегодня, Мирзоян и Байрамов - 12 июня


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что 2 июня в Москве состоится заседание трехсторонней рабочей группы вице-премьеров Армении, России и Азербайджана.

«Заседание рабочей группы по региональным коммуникациям планируется в Москве», - сказал он 1 июня в Кишиневе на встрече с членами армянской общины.

 

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил 31 мая:

 

«Сегодня мы очень близки к тому, чтобы сказать, что можем восстановить железнодорожное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванью.

Решения, которые мы собираемся обсудить в рамках трехсторонней рабочей группы, несомненно, имеют большое значение для стабилизации ситуации на Южном Кавказе и снятия блокады Армении».

 

По словам Алексея Оверчука, вопросы, которые будут обсуждаться на предстоящей встрече, «касаются технических деталей путей пересечения границы между Арменией и Азербайджаном».

 

«На этой границе будет паспортный и таможенный контроль, а также все виды контроля, которые существуют на международных границах», - сказал он.

 

Никол Пашинян сообщил также, что 12 июня в Вашингтоне состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.

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