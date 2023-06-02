Шарль Мишель прокомментировал итоги пятисторонней встречи

Ереван /Медиамакс/. Шарль Мишель сделал заявление по итогам состояшейся сегодня в Кишиневе пятисторонней встречи премьер-министра Армении, президента Франции, канцлера Германии, президент Европейского совета и президента Азербайджана.

«У нас была возможность затронуть все темы, которые мы обсуждали в мае в Брюсселе, - коммуникации, безопасность и права, делимитация границ, мирный договор.

Эта встреча стала хорошей подготовкой к следующей встрече, которая состоится в Брюсселе 21 июля. Это означает, что мы усердно работаем и намерены поддерживать все позитивные усилия в направлении нормализации отношений. Я также объявил, что намерен вновь пригласить президента Алиева, премьер-министра Пашиняна, канцлера Шольца и президента Макрона на встречу в рамках следующего заседания Европейского политического сообщества, которое состоится в Испании. Это означает, что мы будем делать все со стороны ЕС, чтобы помочь, оказать содействие, добиться большего прогресса в направлении нормализации отношений», - заявил президент Европейского совета.