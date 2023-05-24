Хоган: Мир между Арменией и Азербайджаном «ослабит влияние России»

Ереван /Медиамакс/. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Дерек Хоган заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном «ослабит влияние России».

«Мы активно поддерживаем переговоры между Арменией и Азербайджаном, целью которых является достижение стабильного мира. Соглашение укрепит демократию и региональную экономическую интеграцию и снизит влияние России. Россия использовала конфликт, чтобы сохранить свое влияние в регионе ценой значительных человеческих жертв»,- сказал Хоган на слушаниях, организованных Комитетом по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США.

На сессии вопросов и ответов дипломат сообщил, что на переговорах в Вашингтоне в начале мая с участием американской стороны были проработаны некоторые из наиболее спорных вопросов, в частности, «отвод войск в районе границы, механизм разрешения споров в соглашении, права и безопасность этнических армян Нагорного Карабаха».

«Мы выдвинули ряд предложений, которые, возможно, предоставили обеим сторонам некоторые формулировки, позволяющие преодолеть разногласия. Они взяли их на рассмотрение»,- добавил Хоган.

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США отметил, что на прошлой неделе говорил с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, чтобы понять, «по каким направлениям можно продвинуться вперед».

Говоря о запланированной на 1 июня в Кишиневе встрече лидеров Армении, Азербайджана, Франции, Германии и главы Евросовета, Хоган отметил, что на ней внимание будет «сосредоточено на том, что нужно сделать, чтобы довести дело до конца».