Пашинян: Армения признает 86,6 тысяч квадратных километров территории Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «Армения признает 86,6 тысяч квадратных километров территории Азербайджана, а Азербайджан признает 29,8 тысяч квадратных километров территории Армении».

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян сказал об этом, выступая на саммите Совета Европы в Рейкьявике.

«В результате незаконного блокирования Лачинского коридора армяне Нагорного Карабаха уже 5 месяцев находятся в блокаде и живут в условиях гуманитарного кризиса. Отправка международной миссии по установлению фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор является необходимостью»,- сказал Пашинян.

По его словам, начало переговоров между Баку и Степанакертом под международной эгидой имеет жизненно важное значение для обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха.

«Поддерживая решение этих вопросов, Совет Европы поддержит установление демократии и стабильности на Южном Кавказе»,- заявил Пашинян.