Пашинян: Армения признает 86,6 тысяч квадратных километров территории Азербайджана - Mediamax.am

542 просмотров

Пашинян: Армения признает 86,6 тысяч квадратных километров территории Азербайджана


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «Армения признает 86,6 тысяч квадратных километров территории Азербайджана, а Азербайджан признает 29,8 тысяч квадратных километров территории Армении».

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян сказал об этом, выступая на саммите Совета Европы в Рейкьявике.

 

«В результате незаконного блокирования Лачинского коридора армяне Нагорного Карабаха уже 5 месяцев находятся в блокаде и живут в условиях гуманитарного кризиса. Отправка международной миссии по установлению фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор является необходимостью»,- сказал Пашинян.

 

По его словам, начало переговоров между Баку и Степанакертом под международной эгидой имеет жизненно важное значение для обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха.

 

«Поддерживая решение этих вопросов, Совет Европы поддержит установление демократии и стабильности на Южном Кавказе»,- заявил Пашинян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Армия и Полиция | Май 17, 2023 17:46
У армянской стороны в Сотке есть раненые

Политика | Май 17, 2023 16:11
По словам Пашиняна, война «была направлена также на смену правительства Армении»

Внешняя политика | Май 17, 2023 16:02
Пашинян: Армения признает 86,6 тысяч квадратных километров территории Азербайджана
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023