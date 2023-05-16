Замглавы МИД: Армения не получила необходимого вооружения из России

Ереван /Медиамакс/. Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян сказал сегодня, что Армения не получила необходимого вооружения из России.
«Работы идут, вооружение действительно не дошло до Армении. Стараемся продолжать работу, к этому добавить нечего» - сказал замминистра в беседе с журналистами в парлементе.
Мнацакан Сафарян не уточнил, по какой причине вооружение не дошло до Армении.
«Оплата произведена, однако вооружение не дошло», - сказал замминистра, не уточнив, какая сумма была выплачена российской стороне.
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