МИД Армении: Позиции по важным вопросам мирного договора далеки друг от друга

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил сегодня, что в результате сентябрьской агрессии 2022 года Азербайджан оккупировал около 150 квадратных километров суверенной территории Армении.
«Армения прилагает активные усилия по направлению миссий ООН и ОБСЕ по установлению фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор, а также привлечению международных организаций и развитию гуманитарной деятельности в Нагорном Карабахе»,- сказал глава МИД в парламенте.
В то же время Арарат Мирзоян заявил, что Армения и Азербайджан смогли «найти взаимоприемлемые условия в мирном договоре».
«К сожалению, это касается не первостепенных вопросов. Все важные вопросы еще на стадии обсуждения, однако позиции сторон по основным темам далеки друг от друга»,- сказал Арарат Мирзоян.
Он отметил, что Армения подробно информирует о переговорах по мирному договору три страны, являющиеся сопредседателями Минской группы ОБСЕ.--
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