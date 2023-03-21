Пашинян выразил надежду на расширение повестки с Ираном - Mediamax.am

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Пашинян выразил надежду на расширение повестки с Ираном


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравления Верховному лидеру Исламской революции, аятолле Али Хаменеи и президенту Ирана Сейеду Эбрагиму Раиси по случаю Новруза.

В послании к аятолле Али Хаменеи Пашинян пожелал, чтобы этот год был отмечен уникальными успехами и миром для соседнего дружественного Ирана.

 

«Армяно-иранские отношения имеют особое значение для Армении и армянского народа.

    

Искренне надеюсь, что в ближайшее время мы станем свидетелями расширения многослойной двусторонней повестки, которая станет стимулом для дальнейшего углубления и роста наших дружественных отношений, во благо армянского и иранского народов и мира в регионе»,- написал Пашинян.

 

В послании к президенту Ирана премьер-министр Армении отметил:

 

«Продолжая неуклонный путь сотрудничества, мы придадим новый импульс армяно-иранской многослойной повестке в текущем году во благо двух наших народов и государств».

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