Пашинян выразил надежду на расширение повестки с Ираном

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравления Верховному лидеру Исламской революции, аятолле Али Хаменеи и президенту Ирана Сейеду Эбрагиму Раиси по случаю Новруза.

В послании к аятолле Али Хаменеи Пашинян пожелал, чтобы этот год был отмечен уникальными успехами и миром для соседнего дружественного Ирана.

«Армяно-иранские отношения имеют особое значение для Армении и армянского народа.

Искренне надеюсь, что в ближайшее время мы станем свидетелями расширения многослойной двусторонней повестки, которая станет стимулом для дальнейшего углубления и роста наших дружественных отношений, во благо армянского и иранского народов и мира в регионе»,- написал Пашинян.

В послании к президенту Ирана премьер-министр Армении отметил:

«Продолжая неуклонный путь сотрудничества, мы придадим новый импульс армяно-иранской многослойной повестке в текущем году во благо двух наших народов и государств».