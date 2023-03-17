Захарова заявила, что Пашинян занимается «невероятной эквилибристикой слов»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Москва «оставляет на совести руководства Армении попытки возложить на третьи страны ответственность за судьбу Нагорного Карабаха».

Комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Россия является гарантом безопасности Нагорного Карабаха, Захарова заявила на брифинге 16 марта:

«Здесь не нужно фантазировать и ходить вокруг да около. Все обязательства, взятые на себя Российской Федерацией и российским миротворческим контингентом, четко прописаны в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. Нужно открыть этот документ и посмотреть, какие обязательства несёт Россия, а какие нет. Всё станет просто.

Российские миротворцы делают все от них зависящее, чтобы не допустить эскалации и стабилизировать обстановку в зоне своей ответственности. Однако многое в этом вопросе зависит и от действий и заявлений всех вовлеченных сторон. Эти заявления должны быть конструктивными и нацеленными на общий успех. Если делаются заявления, идущие вопреки основной цели, а именно привнесению мира и стабильности, преодолению разногласий, всегда на этом акцентируем внимание.

Стараемся делать это дипломатично не из-за традиций дипломатии, а из-за достижения главной поставленной цели: мир, стабилизация, глобальная стабильность. Каждый раз за нашими заявлениями, возможно, «закруглённо-дипломатическими», стоят скрупулезные усилия и титаническая работа, направленная на реализацию всех договоренностей.

Рассматриваем указанные высказывания армянского руководства как продолжение линии, взятой на саммите в Праге в октябре 2022 года под эгидой Евросоюза.

Комментируя заявление Пашиняна о том, что если Россия по объективным причинам не может выполнять свою функцию гаранта безопасности Нагорного Карабаха, ей следует обратиться в Совет Безопасности ООН, Захарова сказала:

«Эта фраза настолько необъяснима, что и объяснять её не собираюсь. Невероятная эквилибристика слов».