Генсек ОДКБ прибыл в Армению

Ереван /Медиамакс/. Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов прибыл в Ереван с двухдневным визитом.
Пресс-служба МИД Армении сообщила, что он проведет встречи с высшим руководством Армении.
Фото: https://ria.ru/
Пресс-служба МИД Армении сообщила, что он проведет встречи с высшим руководством Армении.
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