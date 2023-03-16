Генсек ОДКБ прибыл в Армению - Mediamax.am

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Генсек ОДКБ прибыл в Армению


Фото: https://ria.ru/


Ереван /Медиамакс/. Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов прибыл в Ереван с двухдневным визитом.

Пресс-служба МИД Армении сообщила, что он проведет встречи с высшим руководством Армении.

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