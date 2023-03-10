Алиев встретился с министром разведки Израиля - Mediamax.am

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Алиев встретился с министром разведки Израиля


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Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня в Баку министра разведки Израиля Гилу Гамлиэль.

«Было отмечено, что двусторонние отношения успешно развиваются в различных направлениях, была подчеркнута важность открытия посольства Азербайджана в Израиле», - говорится в сообщении пресс-службы Алиева

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