Cтарший советник госсекретаря США прибудет в Ереван

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Ереван прибудет старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Лу Боно.

Посольство США в Армении сообщило, что «Лу Боно встретится с официальными лицами Армении, чтобы обсудить поддержку со стороны США армяно-азербайджанских переговоров, направленных на достижение всеобъемлющего мира, включая прочное политическое решение нагорно-карабахского конфликта».

Лу Боно прибудет в Ереван из Баку, где он встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.