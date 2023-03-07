Cтарший советник госсекретаря США прибудет в Ереван - Mediamax.am

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Cтарший советник госсекретаря США прибудет в Ереван


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Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Ереван прибудет старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Лу Боно.

Посольство США в Армении сообщило, что «Лу Боно встретится с официальными лицами Армении, чтобы обсудить поддержку со стороны США армяно-азербайджанских переговоров, направленных на достижение всеобъемлющего мира, включая прочное политическое решение нагорно-карабахского конфликта».

 

Лу Боно прибудет в Ереван из Баку, где он встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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