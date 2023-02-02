Сергей Лавров подтвердил готовность организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении - Mediamax.am

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Сергей Лавров подтвердил готовность организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность организовать в Москве очередной раунд переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту мирного договора между двумя странами.

В сообщении МИД России говорится, что с состоявшемся 31 января телефонном разговоре Сергей Лавров и Джейхун Байрамов «продолжили обсуждение путей урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора».

 

«Акцентирована важность возобновления ритмичной работы по всем трекам азербайджано-армянской нормализации на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. В этом контексте подтверждена готовность российской стороны организовать в Москве очередной раунд переговоров глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении по проекту мирного договора между двумя странами», - говорится в сообщении.

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