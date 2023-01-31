МИД России: Урегулирование армяно-азербайджанских отношений является одним из наших приоритетов - Mediamax.am

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МИД России: Урегулирование армяно-азербайджанских отношений является одним из наших приоритетов


Фото: ukraina.ru


Ереван /Медиамакс/. Министерство иностранных дел России заявило сегодня, что урегулирование армяно-азербайджанских отношений является одной из приоритетных задач РФ.

«Фундаментом выступают заявления, подписанные лидерами России, Азербайджана и Армении. Остаемся приверженными действующим и формирующимся многосторонним переговорным форматам, готовы продолжать конструктивное взаимодействие», - говорится в заявлении МИД России.

 

Что касается нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, то Россия находится в тесном контакте с обеими сторонами.

 

«Именно под российской эгидой был дан старт этому начинанию в январе 2022 г., когда в Москве впервые встретились спецпредставители Армении и Турции.

 

Приветствуем последние подвижки, которые открывают перспективы для восстановления армяно-турецких связей, что поспособствует дальнейшему оздоровлению региональной обстановки», - говорится в сообщении МИД России.

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