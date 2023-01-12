В Москве затрудняются дать оценку позиции Еревана

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня, что «трудно давать оценку позиции армянской стороны, когда заявления официального Еревана по одному и тому же вопросу существенно разнятся».

«В ходе пресс-конференции премьер-министр Армении говорил и о намерении подписать документ на основе российских предложений, и одновременно о предпочтительности некого «комплексного решения» конфликта, продвигаемого Западом.

Согласие Еревана при выработке мирного договора с Баку опираться на Алма-Атинскую декларацию 1991 г., что было закреплено в заявлении по итогам саммита в октябре 2022 г. в Праге, коренным образом изменило логику переговорного процесса. В Алма-Атинской декларации подтверждена нерушимость границ, которые существовали между республиками Советского Союза. На тот момент Нагорно-Карабахская автономная область была частью Азербайджанской ССР. Безусловно, данное обстоятельство очень сложно игнорировать в мирном процессе между Баку и Ереваном», - сказала Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ о заявлениях армянской стороны по нагорно-карабахскому урегулированию.

Внешняя политика | 2022-12-09 07:58:32 Мария Захарова: «Хотелось бы понять базовую точку зрения Еревана»

Она напомнила, что на 23 декабря 2022 г. в Москве была запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по мирному договору.

«Согласие на нее дали лидеры двух стран. К ее проведению все было подготовлено. Но именно армянское руководство в последний момент отменило приезд Министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Это помешало обсудить не только мирный договор, но и другие насущные вопросы армяно-азербайджанской нормализации, включая ситуацию вокруг Лачинского коридора.

Если армянские партнеры действительно заинтересованы в решении обозначенных проблем в русле комплексной реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне, то вместо того, чтобы заниматься схоластикой, необходимо продолжить совместную работу», - сказала она.

По словам Марии Захаровой, российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе.

Медиамакс отмечает, что в декабре 2022 года Мария Захарова говорила о том, что российская сторона «хотела бы понять базовую точку зрения Еревана».