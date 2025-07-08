Замгендиректора ТАСС: «В ноябре исполнится 5 лет великой победе Азербайджана» - Mediamax.am

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Замгендиректора ТАСС: «В ноябре исполнится 5 лет великой победе Азербайджана»


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Первый заместитель генерального директора российского государственного агентства ТАСС Михаил Гусман предложил провести конференцию «о роли президента Азербайджана Ильхама Алиева в развитии медиа».

Как сообщают азербайджанские СМИ, Гусман заявил об этом в Баку, выступая на конференции «Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа».

 

«В ноябре этого года исполнится пять лет со дня действительно великой победы Азербайджана. Об этом будут говорить, об этом будут писать. Имеет смысл провести конференцию в ноябре о роли президента Ильхама Алиева в развитии медиа. Это будет очень справедливая и нужная конференция», - сказал он.

 

Михаил Гусман подчеркнул, что «те интервью, которые дал Президент Ильхам Алиев во время 44-дневной войны - это величайший пример фантастической профессиональной журналистской дипломатии».

 

«Я знаю, что есть книга с этими интервью, но, мне кажется, это заслуживает отдельного разговора и отдельного анализа. Я буду счастлив, если такая конференция будет. Заранее попрошусь участвовать», - сказал он.

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