Мария Захарова: «Хотелось бы понять базовую точку зрения Еревана»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что российской стороне «хотелось бы понять базовую точку зрения Еревана».

Захарова сказала об этом на брифинге в Москве, отвечая на вопрос о том, почему в переговорном процессе фактически игнорируется право народов на самоопределение, закрепленное как в Уставе ООН, так и в Алма-Атинской декларации 1991 года.

Перед тем, как начать отвечать на вопрос журналиста, она уточнила:

«Задавали ли Вы этот грамотно сформулированный вопрос со ссылкой на правовую базу руководству Армении?».

Когда журналист ответил, что у него нет возможности задать вопрос руководителям Армении, Захарова продолжила:

«Власти в Армении активно используют социальные сети по любому вопросу. Вы можете им задать этот вопрос? Поскольку он требует в первую очередь формирования официальной позиции в Ереване. Сергей Лавров на пресс-конференции 1 декабря расставил все акценты. Больше добавить нечего. Поэтому предлагаем задать этот вопрос властям Армении, чтобы понять официальную, позицию государства по этой тематике.

Когда будет официальная позиция, мы сможем публично вести дискуссию, учитывая нюансы, о которых Вы сказали. Без единой позиции, оформленной публично в Ереване, что-то добавить к словам Сергея Лаврова трудно. За последнее время видели много трактовок, нюансировок, различных прочтений каких-то вещей. Хотелось бы понять базовую точку зрения Еревана по обозначенным аспектам, тогда сможем детально комментировать».

1 декабря Сергей Лавров заявил:

«Когда они - президент Азербайджана и премьер-министр Армении - приехали в Сочи, они привезли из Праги тот самый документ, в котором говорилось, что они хотят подписать мирный договор, руководствуясь уставом ООН и Алма-Атинской декларацией.

А Алма-Атинская декларация о создании СНГ четко говорит, что границы между новыми государствами будут основываться на административных границах между союзными республиками бывших СССР, в то время Нагорно-Карабахская Автономная область была однозначно частью АзССР. Это было одобрено и Азербайджаном, и Арменией, и Францией, и господином Мишелем - без каких-либо оговорок, и это решает вопрос, как подходить к статусу Карабаха», - сказал Лавров.

«Поэтому, когда подписав эту договоренность, нам армянские коллеги говорят: «а вот пусть Россия подтвердит свои предложения по статусу Карабаха», вы сами понимаете: это не из оперы ведения переговоров, а из другой», - говорил российский министр.

Медиамакс отмечает, что сегодня в Бишкеке планируется встреча премьер-министра Армении с президентом России.