Никол Пашинян встретится с Ильхамом Алиевым завтра в Абу-Даби

Ереван /Медиамакс/. 9 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится с рабочим визитом в Объединённые Арабские Эмираты.

Пресс-служба правительства сообщает, что сегодня в Абу-Даби запланирована встреча Никола Пашиняна с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

10 июля в Абу-Даби состоится двусторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.