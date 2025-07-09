Никол Пашинян встретится с Ильхамом Алиевым завтра в Абу-Даби

Ереван /Медиамакс/. 9 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится с рабочим визитом в Объединённые Арабские Эмираты.
Пресс-служба правительства сообщает, что сегодня в Абу-Даби запланирована встреча Никола Пашиняна с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
10 июля в Абу-Даби состоится двусторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.
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