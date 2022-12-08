Мирзоян: По многим вопросам позиции сторон далеки друг от друга - Mediamax.am

1074 просмотров

Мирзоян: По многим вопросам позиции сторон далеки друг от друга


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сказал сегодня, что «мы получили очередные предложения азербайджанской стороны и выступим с нашими очередными предложениями».

«К сожалению, подходы сторон по многим вопросам пока очень далеки друг от друга. Переговоры продолжаются, есть неприемлемые вещи, есть вопросы, в которых стороны могут сделать шаги вперед. На данный момент встреч не запланировано, но предполагаю, что до конца года у нас состоится еще одна встреча», - сказал Арарат Мирзоян в парламенте.

 

«Не уверен, что до конца года будет готов более или менее окончательный вариант договора. Однако наше намерение в силе, мы работаем для достижения мира и всеобъемлющего урегулирования в кратчайшие сроки», - сказал он.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Декабрь 7, 2022 17:36
Мирзоян: По многим вопросам позиции сторон далеки друг от друга

Внешняя политика | Декабрь 7, 2022 17:25
По словам Мирзояна, миссия ЕС выполняет превентивную роль

Политика | Декабрь 7, 2022 17:00
Никол Пашинян провел прощальную встречу с Линн Трейси
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022