Мирзоян: По многим вопросам позиции сторон далеки друг от друга

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сказал сегодня, что «мы получили очередные предложения азербайджанской стороны и выступим с нашими очередными предложениями».

«К сожалению, подходы сторон по многим вопросам пока очень далеки друг от друга. Переговоры продолжаются, есть неприемлемые вещи, есть вопросы, в которых стороны могут сделать шаги вперед. На данный момент встреч не запланировано, но предполагаю, что до конца года у нас состоится еще одна встреча», - сказал Арарат Мирзоян в парламенте.

«Не уверен, что до конца года будет готов более или менее окончательный вариант договора. Однако наше намерение в силе, мы работаем для достижения мира и всеобъемлющего урегулирования в кратчайшие сроки», - сказал он.