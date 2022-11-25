МИД Армении ответил на заявление президента Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил сегодня, что Армения готова к встрече 7 декабря, согласно достигнутым в Праге договоренности и формату.

МИД Армении в беседе с «Арменпресс» отреагировал на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что запланированная на 7 декабря встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе не состоится, поскольку армянская сторона дала согласие на встречу лишь при условии, что в ней примет участие также президент Франции.

Ваан Унанян напомнил, что предыдущая встреча состоялась в Праге, где была достигнута договоренность о продолжении встреч.

«Предыдущая встреча была в четырехстороннем формате, и логично, что формат встречи и состав участников должны быть прежними, - сказал представитель МИД.

Он также отметил, что заявления азербайджанской стороны о том, что армянская сторона пытается сорвать встречу и мирный процесс, не имеют ничего общего с реальностью.