Армения проголосова против антииранской резолюции - Mediamax.am

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Армения проголосова против антииранской резолюции


Фото: america.gov


Ереван /Медиамакс/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял на специальной сессии в Женеве резолюцию о создании международной миссии по расследованию нарушений прав человека в ходе протестов в Иране.

ТАСС сообщает, что документ был одобрен 25 делегациями из 47, входящих в СПЧ.

 

6 государств проголосовали против, 16 - воздержались.

 

Против голосовали Армения, Венесуэла, Китай, Куба, Пакистан и Эритрея.

 

Среди воздержавшихся - Казахстан, Узбекистан, Бразилия, Индия, ОАЭ.

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