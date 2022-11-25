Армения проголосова против антииранской резолюции

Ереван /Медиамакс/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял на специальной сессии в Женеве резолюцию о создании международной миссии по расследованию нарушений прав человека в ходе протестов в Иране.
ТАСС сообщает, что документ был одобрен 25 делегациями из 47, входящих в СПЧ.
6 государств проголосовали против, 16 - воздержались.
Против голосовали Армения, Венесуэла, Китай, Куба, Пакистан и Эритрея.
Среди воздержавшихся - Казахстан, Узбекистан, Бразилия, Индия, ОАЭ.
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