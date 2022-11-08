«Прямой диалог – лучший способ», - заявил Блинкен

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что прямой диалог между Арменией и Азербайджаном является лучшим способом достижения прочного мира.

Об этом глава американской дипломатии заявил в начале трехсторонней встречи с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.

«США привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Прямой диалог - лучший способ достижения прочного мира, и мы рады его поддержать.

То, что мы видим сейчас, - это реальные и храбрые шаги обеих стран, направленные на установление прочного мира.

Соединенные Штаты, как друг Армении и Азербайджана, готовы сделать все возможное, чтобы помочь вам в этих усилиях. Я приветствую храбрость и решимость ваших правительств», - сказал Блинкен.