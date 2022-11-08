Мирзоян и Байрамов договорились ускорить переговоры - Mediamax.am

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Мирзоян и Байрамов договорились ускорить переговоры


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов обменялись мнениями об элементах потенциального мирного договора и констатировали, что «есть ряд проблем, которые еще нуждаются в решении».

Об этом говорится в сообщении МИД Армении о состоявшейся 7 ноября в Вашингтоне встрече, за которой последовала трехсторонняя встреча с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.

 

«Обе стороны подтвердили обязательства, взятые на себя руководителями Армении и Азербайджана на встречах 6 октября в Праге и 31 октября в Сочи. Главы МИД Армении и Азербайджана договорились ускорить свои переговоры и провести еще одну встречу в ближайшие недели», - отмечается в сообщении.

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Мирзоян и Байрамов договорились ускорить переговоры
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