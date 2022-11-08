Сегодня состоится встреча Мирзояна, Байрамова и Блинкена

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Вашингтоне по инициативе американской стороны состоится встреча руководителей внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и США Арарата Мирзояна, Джейхуна Байрамова и Энтони Блинкена, сообщает МИД Армении.

3 ноября Арарат Мирзоян анонсировал предстоящую встречу. Он отмечал, что во всех вопросах, по которым идут переговоры с Азербайджаном, Армения сталкивается с максималистскими требованиями.

«У меня сложилось впечатление, что Азербайджан считает, что добился военного успеха и теперь может диктовать условия Армении. Однако это не может быть реальностью и так невозможно достичь долгосрочного, всеобъемлющего и стабильного мира. Надеюсь, что Азербайджан со временем поймет это, и если они действительно хотят добиться прочного мира на Южном Кавказе, то должны зафиксировать, что решений, выгодных лишь одной стороне, быть не может»,- говорил глава МИД Армении.