Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в США

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что встретится с главой МИД Армении Азербайджана в США.

«Через несколько дней я отбываю в Вашингтон, где мы встретимся с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и госсекретарем США Энтони Блинкеном»,- сказал он.

Он отметил, что во всех вопросах, по которым идут переговоры с Азербайджаном, Армения сталкивается с максималистскими требованиями.

«У меня сложилось впечатление, что Азербайджан считает, что добился военного успеха и теперь может диктовать условия Армении. Однако это не может быть реальностью и так невозможно достичь долгосрочного, всеобъемлющего и стабильного мира. Надеюсь, что Азербайджан со временем поймет это, и если они действительно хотят добиться прочного мира на Южном Кавказе, то должны зафиксировать, что решений, выгодных лишь одной стороне, быть не может»,- сказал глава МИД.