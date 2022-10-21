Глава МИД Ирана примет участие в открытии консульства в Капане

Ереван /Медиамакс/. 20 октября в Армению с официальным визитом прибудет министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
Как сказано в сообщении МИД Армении, сегодня состоится встреча министров иностранных дел Армении и Ирана.
Отмечается, что в ходе визита министр иностранных дел Ирана проведет также встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем парламента Аленом Симоняном.
«21 октября министры иностранных дел Арарат Мирзоян и Хосейн Амир Абдоллахиян будут присутствовать на торжественной церемонии открытия Генерального консульства Ирана в Капане», - говорится в сообщении МИД.
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