Глава МИД Ирана примет участие в открытии консульства в Капане - Mediamax.am

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Глава МИД Ирана примет участие в открытии консульства в Капане


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. 20 октября в Армению с официальным визитом прибудет министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Как сказано в сообщении МИД Армении, сегодня состоится встреча министров иностранных дел Армении и Ирана.

 

Отмечается, что в ходе визита министр иностранных дел Ирана проведет также встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем парламента  Аленом Симоняном.

 

«21 октября министры иностранных дел Арарат Мирзоян и Хосейн Амир Абдоллахиян будут присутствовать на торжественной церемонии открытия Генерального консульства Ирана в Капане», - говорится в сообщении МИД.

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