Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Женеве - Mediamax.am

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Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Женеве


Фото: euronews.com


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил, что в Женеве состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.

«Несмотря на провокации Азербайджана, армянская сторона примет участие во встрече 2 октября в Женеве. Заявления МИД Азербайджана о том, что Армения пытается сорвать переговоры, беспочвенны. Армения настроена конструктивно, стремится к достижению долгосрочного мира на Южном Кавказе и ожидает того же от Азербайджана», - сказал Унанян.

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