МИД Украины лишил посла Ирана аккредитации

Ереван /Медиамакс/. МИД Украины решил лишить посла Ирана аккредитации и существенно сократить персонал посольства, сообщает Укринформ.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября поручил МИД отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. Киев заявляет, что на юге Украины российские войска активизировали воздушные атаки с применением иранских дронов-камикадзе «Шахид-136».

23 сентября в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Ирана, которому

было заявлено, что «поставка иранского вооружения России для его дальнейшего использования российскими войсками напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Поставки оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана», - подчеркнуто в заявлении.