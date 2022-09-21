Блинкен: США продолжат поддерживать суверенитет и безопасность Армении

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением по случаю Дня независимости Армении, в котором говорится:

«От имени Соединенных Штатов Америки посылаю наилучшие пожелания народу Армении с Днем независимости. С тех пор, как более 30 лет назад Армения провозгласила независимость от Советского Союза, мы видим вашу приверженность демократическим ценностям, укреплению прав человека и верховенства закона, экономики и правосудия в вашей стране. Мы гордимся партнерством с Арменией в этих областях в качестве отражения наших общих ценностей. Мы будем и впредь поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа.

Мы ценим вашу готовность поддержать усилия по обеспечению большей стабильности в регионе. Мы выражаем наши соболезнования в связи с погибшими в результате недавних нападений и полны решимости работать с вами и другими сторонами для содействия мирному урегулированию конфликта.

Мы надеемся на дальнейшее развитие наших двусторонних отношений и экономических связей. Желаю армянскому народу процветания и мира».