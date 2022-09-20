Мирзоян проведет в Нью-Йорке более 30 встреч - Mediamax.am

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Мирзоян проведет в Нью-Йорке более 30 встреч


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян примет участие в заседании высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Состоятся более 30 встреч министра с главами внешнеполитических ведомств государств-партнеров и высокопоставленными должностными лицами международных организаций», - сообщает пресс-служба МИД Армении.

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