Послы посетят районы, пострадавшие от агрессии Азербайджана - Mediamax.am

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Послы посетят районы, пострадавшие от агрессии Азербайджана


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Аккредитованные в Армении послы и представители международных организаций сегодня посетят районы, пострадавшие от недавней агрессии Азербайджана.

Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

 

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