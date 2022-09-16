Послы посетят районы, пострадавшие от агрессии Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Аккредитованные в Армении послы и представители международных организаций сегодня посетят районы, пострадавшие от недавней агрессии Азербайджана.
Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
Фото: Пресс-служба МИД РА
Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.