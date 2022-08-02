Пашинян и Путин обсудили договоренности

Ереван /Медиамакс/. Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«Были обсуждены отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
Было условлено о продолжении контактов на различных уровнях», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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