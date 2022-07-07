Шарль Мишель продолжит активно вовлекаться в диалог Азербайджана и Армении

Ереван /Медиамакс/. Председатель Европейского совета Шарль Мишель будет и впредь активно участвовать в процессе построения мира между Азербайджаном и Арменией.

Об этом в интервью Trend заявил спецпредставитель ЕС Тойво Клаар.

«Надеюсь, что в будущем мы увидим новые встречи между лидерами - этот формат имеет большое значение. Ильхаму Алиеву, Николу Пашиняну и Шарлю Мишелю удалось достичь прогресса по ряду важных вопросов. Мы продолжим работать и на других уровнях. Я лично вместе с моей командой, а также с коллегами из офиса президента Мишеля будем взаимодействовать с Баку и Ереваном. Есть много ключевых вопросов, в решении которых ЕС принимал и будет принимать активное участие с целью оказания помощи», - отметил Клаар.

Комментируя тему открытия транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, представитель ЕС сказал:

«На последней встрече лидеров 22 мая этот вопрос был важной частью обсуждений. И лидеры достигли определенных важных договоренностей, которые составили основу обсуждений на встрече вице-премьеров Азербайджана, Армении и России в прошлом месяце для решения этой проблемы. Уверен, что можно найти решение и продвинуться вперед в этом очень важном вопросе в ближайшем будущем, потому что он представляет естественный интерес для всех участников. ЕС продолжит уделять большое внимание решению этого вопроса».