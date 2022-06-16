«Народ Армении дал Пашиняну мандат на заключение мира с Азербайджаном», заявил Усубов

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов заявил, что «народ Армении дал Пашиняну мандат на заключение мирного договора с Азербайджаном».

Как сообщает Интерфакс, в интервью газете «Азербайджан» Рамиль Усубов сказал, что «Армении ничего не остается, как отказаться от необоснованных претензий и наладить региональное сотрудничество».

«Сокрушительное поражение в войне привело к полному краху экономической и социальной ситуации в Армении, а внутриполитическая ситуация в этой стране почти достигла уровня гражданской войны. С другой стороны, когда становится ясно, что оппозиция, организующая протесты против мирных переговоров, не добьется своей цели, число ее сторонников уменьшается. Также, большинство участников этих митингов лишь протестуют против плачевного социального положения в стране. Похоже, в армянском обществе есть спрос и поддержка мирных переговоров», – отметил секретарь Совета безопасности Азербайджана.

Он заметил, что «на прошлогодних досрочных парламентских выборах армянский народ сделал выбор в пользу правящей партии, заявившей, что начнет переговоры с Азербайджаном, а не оппозиции, представляющей «военную хунту»».

«Народ дал Пашиняну мандат на заключение мирного договора с Азербайджаном, то есть армянский народ устал от вражды и хочет стабильности», - подчеркнул Усубов.

По его словам, «население в Армении осознает, что новая система безопасности на Южном Кавказе, сформированная президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым, обеспечит благополучие всех государств и народов, обеспечит их развитие и обеспечит отсутствие рисков для их будущего».