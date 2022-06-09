Арарат Мирзоян: Налицо связь между процессами Армения-Турция и Армения-Азербайджан

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «мы рады слышать заявления высших властей Турции о том, что они готовы нормализовать и установить дипломатические отношения с Арменией, открыть границу».

Об этом Мирзоян сказал в ходе совместной с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пресс-конференции.

«С другой стороны, несмотря на то, что Турция продолжает заявлять, что процесс урегулирования должен идти без каких-либо предусловий, мы видим связь между процессами Армения-Турция и Армения-Азербайджан. Связь, которую представители турецких властей пытаются обнаружить или подчеркнуть при каждом удобном случае. Мы не считаем это конструктивным. Есть также некоторые различия в темпах», - сказал он.

Говоря об армяно-азербайджанских отношениях, Арарат Мирзоян заявил, что переговоры идут по нескольким направлениям и «по многим вопросам мнения не совпадают».

«Мы верим в мирный процесс и считаем, что при нормализации отношений невозможно не коснуться нагорно-карабахского конфликта, не адресовать его и не дать ему политическое урегулирование. Уверены, что переговоры должны пройти в рамках Минской группы ОБСЕ»,- сказал глава МИД Армении.

Арарат Мирзоян коснулся также текущих переговоров по демаркации и безопасности границ.

«Назвать этот процесс переговорами на данном этапе было бы преувеличением, однако начало положено, второе заседание комиссий состоится в Москве. Мы видим определенный положительный прогресс в плане разблокирования региональной экономической и торговой инфраструктуры. Было бы неправильным говорить, что есть полная картина, однако сдвиг в положительную сторону наблюдается. Продолжающееся невозвращение со стороны Баку армянских военнопленных и других задержанных, посягательства на памятники культуры, антиармянская риторика и провокационные действия только мешают этим процессам»,- сказал Арарат Мирзоян.