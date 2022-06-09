Мирзоян надеется, что Россия приложит больше усилий в вопросе пленных

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной со своим российским коллегой Сергеем Лавровым пресс-конференции выразил уверенность, что Армения и впредь будет развивать отношения с Россией на основе взаимного доверия и глубокого понимания взаимных интересов.

Он отметил, что в центре внимания сегодняшних переговоров - нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном и процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Я подтвердил готовность правительства Армении приложить усилия для достижения стабильности и мира в регионе. В этом контексте ключевое значение имеет урегулирование нагорно-карабахского конфликта, которое будет включать в себя основные моменты обеспечения безопасности и всех прав народа Арцаха и окончательное определение статуса Нагорного Карабаха. Принципы урегулирования нагорно-карабахского конфликта разработаны сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и мы заинтересованы в активизации деятельности этого формата при посредническом мандате международного сообщества»,- сказал Арарат Мирзоян.

Он отметил, что Россия сыграла ключевую роль в прекращении агрессии, развязанной против народа Нагорного Карабаха. «Размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе как фактор предотвращения провокаций и обеспечения безопасности народа Арцаха призвано создать условия для восстановления нормальной жизни, стабильности и безопасности в нашем регионе. Армения по-прежнему считает, что миротворческая миссия России способна восстановить статус-кво, установленный заявлением от 9 ноября в 2020 года и ситуацию на 23 марта, которая была нарушена вторжением 24 марта Вооруженных сил Азербайджана в село Парух в Нагорном Карабахе».

Арарат Мирзоян также высоко оценил усилия России, нацеленные на реализацию договоренностей от 9 ноября 2020 года, в числе которых крайне актуальным и неотложным является вопрос возвращения армянских военнопленных.

«Благодаря этим усилиям стало возможным возвращение части армянских пленных на родину, в то же время, спустя почти два года после окончания боевых действий, Азербайджан, нарушая международное гуманитарное право, срывает реализацию договоренностей, отказываясь возвращать армянских военнопленных и других задержанных. Надеемся, что российская сторона приложит больше усилий в этом направлении».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, поблагодарил коллегу за высокую оценку российских миротворцев в стабилизации ситуации.

Он подтвердил готовность России поддержать подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку. «Мы приветствуем также процесс нормализации армяно-турецких отношений, который также должен способствовать улучшению экологии в регионе»,- сказал Лавров, подчеркнув важность бесперебойной работы региональной платформы «3+3».