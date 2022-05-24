Экс-глава МИД Турции заявил о «знаковой речи» и «смелом шаге» Пашиняна - Mediamax.am

934 просмотров

Экс-глава МИД Турции заявил о «знаковой речи» и «смелом шаге» Пашиняна


Фото: wikimedia.org


Ереван /Медиамакс/. Бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якиш назвал «знаковой» речь премьер-министра Армении Никола Пашиняна в парламенте 13 апреля 2022 года.

 

Якиш, являющийся одним из основателей правящей в Турции партии «Справедливости и развития» пишет в статье «Взгляд на переговоры Армении и Азербайджана»:

 

«Пашинян указал, что карабахский вопрос, по его мнению, не является территориальным, а касается прав и свобод проживающих там армян.На протяжении десятилетий Армения рассматривала этот вопрос как вопрос территории. Пашинян стал первым армянским политическим лидером, сделавшим такое заявление».

Пашинян: «Меня надо обвинять не в сдаче земель, а в том, что я их не сдал»

«На такой смелый шаг мог пойти только политический лидер, обладающий сильным электоральным мандатом. Как и ожидалось, заявление Пашиняна вызвало бурю как в парламенте, так и на улицах», - пишет экс-глава МИД Турции.

 

Яшар Якиш считает, что «одним из достоинств подхода Пашиняна является то, что он стал первым политическим лидером, обратившимся к сути карабахской проблемы».

 

«Ни один другой лидер до сих пор не смог признать различие между правами и свободами карабахских армян и международными обязательствами, которые Армения взяла на себя, став независимой страной», - отмечает автор.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Май 24, 2022 10:32
Экс-глава МИД Турции заявил о «знаковой речи» и «смелом шаге» Пашиняна

Регион | Май 24, 2022 10:17
Алиев заявил, что Азербайджан и Армения договорились о «Зангезурском коридоре»

Регион | Май 23, 2022 17:38
Мирзоян и Лавров обсудили вопросы, связанные с комиссией по демаркации
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022