Экс-глава МИД Турции заявил о «знаковой речи» и «смелом шаге» Пашиняна

Ереван /Медиамакс/. Бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якиш назвал «знаковой» речь премьер-министра Армении Никола Пашиняна в парламенте 13 апреля 2022 года.
Якиш, являющийся одним из основателей правящей в Турции партии «Справедливости и развития» пишет в статье «Взгляд на переговоры Армении и Азербайджана»:
«Пашинян указал, что карабахский вопрос, по его мнению, не является территориальным, а касается прав и свобод проживающих там армян.На протяжении десятилетий Армения рассматривала этот вопрос как вопрос территории. Пашинян стал первым армянским политическим лидером, сделавшим такое заявление».
«На такой смелый шаг мог пойти только политический лидер, обладающий сильным электоральным мандатом. Как и ожидалось, заявление Пашиняна вызвало бурю как в парламенте, так и на улицах», - пишет экс-глава МИД Турции.
Яшар Якиш считает, что «одним из достоинств подхода Пашиняна является то, что он стал первым политическим лидером, обратившимся к сути карабахской проблемы».
«Ни один другой лидер до сих пор не смог признать различие между правами и свободами карабахских армян и международными обязательствами, которые Армения взяла на себя, став независимой страной», - отмечает автор.
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