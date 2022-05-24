Экс-глава МИД Турции заявил о «знаковой речи» и «смелом шаге» Пашиняна

Ереван /Медиамакс/. Бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якиш назвал «знаковой» речь премьер-министра Армении Никола Пашиняна в парламенте 13 апреля 2022 года.

Якиш, являющийся одним из основателей правящей в Турции партии «Справедливости и развития» пишет в статье «Взгляд на переговоры Армении и Азербайджана»:

«Пашинян указал, что карабахский вопрос, по его мнению, не является территориальным, а касается прав и свобод проживающих там армян.На протяжении десятилетий Армения рассматривала этот вопрос как вопрос территории. Пашинян стал первым армянским политическим лидером, сделавшим такое заявление».

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«На такой смелый шаг мог пойти только политический лидер, обладающий сильным электоральным мандатом. Как и ожидалось, заявление Пашиняна вызвало бурю как в парламенте, так и на улицах», - пишет экс-глава МИД Турции.

Яшар Якиш считает, что «одним из достоинств подхода Пашиняна является то, что он стал первым политическим лидером, обратившимся к сути карабахской проблемы».

«Ни один другой лидер до сих пор не смог признать различие между правами и свободами карабахских армян и международными обязательствами, которые Армения взяла на себя, став независимой страной», - отмечает автор.